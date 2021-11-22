Эксперт: цена на икру в РФ после новогоднего ажиотажа упадет до 3-3,5 тыс. рублей за 1 кг

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что средняя цена лососевой икры в рознице в октябре 2021 года достигла максимума за историю наблюдений с 2000 года, превысив отметку в 5 тыс. руб. за кг, при этом за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза.

"Очевидно, что предновогодний ажиотаж вокруг стоимости икры - планомерно раздуваемая история. Позже цена неизбежно упадет до 3-3,5 тыс. руб.", - считает Галицын.

По его словам, объем добытой в эту лососевую путину красной икры может покрыть потребности не только внутреннего рынка. "При этом по результатам путины российские рыбаки реализовали продукцию еще в августе - сентябре (по контрактам заранее) по пониженным ценам. Объективная розничная цена на рынке по следам путины - это 3-3,5 тыс. рублей", - считает он.

Галицын полагает, что причины роста цен на икру вряд ли можно назвать объективными. "На мой взгляд, это действия так называемых перепродавцов - тех, кто скупает большие объемы икры и потом реализуют их на рынке. Наиболее вероятным мне видится сговор со стороны группы крупных компаний в части реализации продукции", - заключил эксперт.