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Эксперт: цена на икру в РФ после новогоднего ажиотажа упадет до 3-3,5 тыс. рублей за 1 кг

Издание РБК ранее сообщило, что средняя цена лососевой икры в рознице в октябре достигла максимума за историю наблюдений с 2000 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ассоциация добытчиков лососей Камчатки ожидает снижения стоимости икры в России до 3-3,5 тыс. руб. за 1 кг после новогоднего ажиотажа. Такую оценку ТАСС высказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

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Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что средняя цена лососевой икры в рознице в октябре 2021 года достигла максимума за историю наблюдений с 2000 года, превысив отметку в 5 тыс. руб. за кг, при этом за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза.

"Очевидно, что предновогодний ажиотаж вокруг стоимости икры - планомерно раздуваемая история. Позже цена неизбежно упадет до 3-3,5 тыс. руб.", - считает Галицын.

По его словам, объем добытой в эту лососевую путину красной икры может покрыть потребности не только внутреннего рынка. "При этом по результатам путины российские рыбаки реализовали продукцию еще в августе - сентябре (по контрактам заранее) по пониженным ценам. Объективная розничная цена на рынке по следам путины - это 3-3,5 тыс. рублей", - считает он.

Галицын полагает, что причины роста цен на икру вряд ли можно назвать объективными. "На мой взгляд, это действия так называемых перепродавцов - тех, кто скупает большие объемы икры и потом реализуют их на рынке. Наиболее вероятным мне видится сговор со стороны группы крупных компаний в части реализации продукции", - заключил эксперт.

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