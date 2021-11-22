Эксперты считают, что мировые цены на пшеницу продолжат расти

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Аналитическая компания "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, ожидает продолжения роста оптовых цен на пшеницу на мировом рынке, что отразится, по ее оценкам, и на стоимости продукции в России. Об этом говорится в сообщении компании.

"В ближайшие 1-2 месяца мы ждем продолжения роста на мировом рынке пшеницы, который поддержит и котировки внутри страны", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных российских портах выросли еще на $5, до $337 за тонну. "После недавнего повышения цен в других странах - производителях российская пшеница восстановила свою конкурентоспособность, поддержку рыку оказала и победа на алжирском тендере", - полагают в "Совэкон".

Как сообщили в компании, со ссылкой на данные трейдеров, Алжир в ходе тендера закупил 700-800 тыс. тонн пшеницы. При этом, по словам директора ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Юлии Королевой, которые приводятся в сообщении, 250 тыс. тонн будут отправлены из России. Алжир официально не публикует результаты тендеров.