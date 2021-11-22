Нефтяники пожаловались на сложности с отгрузкой топлива по железной дороге

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Татнефть" на заседании биржевого комитета по топливному рынку ФАС сообщила о "систематических ограничениях" со стороны РЖД при отгрузке нефтепродуктов по нескольким направлениям железной дороги, следует из протокола заседания, с которым ознакомился ТАСС. Однако ТАСС в РЖД заявили, что искусственных ограничений не создают, а грузоотправители сталкиваются со сложностями при необеспечении отгрузки товара.

Как следует из протокола биржевого комитета по топливному рынку, который еженедельно заседает при ФАС, "Татнефть" сообщила о "наличии ряда сложностей с ж/д отгрузками нефтепродуктов, выразившиеся в систематических ограничениях ОАО "РЖД" по оформлению груженых вагонов в направлении Октябрьской, "Северо-Кавказской, Восточно-Сибирской, Дальневосточной, Красноярской железных дорог и АО АК "Железные дороги Якутии".

При этом ФАС рекомендовала "Татнефти" и другим компаниям, столкнувшимся с такими же сложностями, "направить в Минэнерго России и ФАС информацию и сведения с подтверждающими сведениями, для их рассмотрения по компетенции". В ведомстве пока не ответили на запрос ТАСС о том, кто еще из компаний имел проблемы с отгрузкой топлива на железной дороге. Не прокомментировали пока ситуацию и в самой "Татнефти".

Между тем в РЖД агентству подчеркнули, что "не заинтересованы в создании искусственных препятствий для перевозки грузов".

"Подобные ограничения вводятся, как правило, по причине необеспечения выгрузки грузополучателем. Это происходит из-за несоответствия фактических объемов выгрузки заявленным грузополучателем нормативным параметрам, в соответствии с которыми РЖД согласовывает погрузку. Причинами таких отклонений могут быть неблагоприятные погодные условия, неисправность погрузочно-разгрузочной техники и механизмов, отсутствие свободных емкостей для хранения, неподвод флота и т.п.", - сказали в РЖД. В компании также пояснили, что "погрузка в адрес пунктов назначения, где возник затор, ограничивается до нормализации обстановки".

Так, РЖД с 23 по 27 ноября ввела конвенцию в адрес получателя "Инмортерминал" (Новороссийск), где произошло скопление более 300 вагонов в очереди на выгрузку. "Все они занимают инфраструктуру общего пользования, что снижает пропускную способность для перевозок других грузов", - пояснили в холдинге. "РЖД работает в строгом соответствии с правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре (ПНД), определяющим очередность доступа к дефицитной пропускной способности. Ограничения согласно ПНД есть только по Восточному полигону - из-за его высокой востребованности. При этом отправка топливных грузов во внутреннем сообщении имеет приоритет по отношению ко многим другим грузам, в том числе экспортным", - подытожили в РЖД.