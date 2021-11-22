Парламентарии Ставрополья присоединятся к мониторингу цен на продукты в регионе

СТАВРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края начнут проведение мониторинга цен на продукты для выработки законодательных решений. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального парламента.

"Если от нас нужны законодательные решения, то мы их должны принимать. Для этого нужно понимать, какая ситуация складывается в территориях края, выехать и изучить ситуацию с запасами продовольственных товаров, оценить их количество, состояние, ассортимент", - цитирует пресс-служба председателя краевой Думы Николая Великданя.

По итогам проведения мониторинга депутаты обсудят возможные законодательные меры для урегулирования ситуации.

"По данным, приведенным первым зампредом Думы Виктором Гончаровым, за последний месяц зафиксировано увеличение стоимости таких продуктов питания, как гречка, картофель, лук репчатый, капуста, яйца куриные, а также все виды мяса. Николай Великдань призвал коллег активно включиться в совместную с исполнительной властью работу по мониторингу цен на продукты, составляющие "борщевой набор", и выработке мер, препятствующих их росту", - отмечают в пресс-службе.