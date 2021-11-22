ГД обсудит 24 ноября законопроект о количественных ограничениях банкам на выдачу кредитов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект,согласно которому Банк России получит полномочия устанавливать ограничения на привлечение кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования. Об этом заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам Совета Думы.

"Завтра мы рассмотрим очень важный законопроект, разработанный во исполнение поручений президента о наделении ЦБ полномочиями по установлению прямых количественных ограничений для кредитных организаций по предоставлению займов физическим лицам. Обсуждали этот вопрос, большое количество потребительских кредитов, закредитованность, и, безусловно, ситуация в этом смысле достаточно тревожная, будут вводиться количественные ограничения по такого рода кредитам", - указал Жуков.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 21 октября. Количественные ограничения предполагается дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов, от вида микрофинансовых организаций (МФО), от видов лицензий, выдаваемых банкам, и отнесения кредитных организаций к системно значимым. В случае нарушения банками или МФО установленных ЦБ прямых количественных ограничений предлагается для кредитных организаций предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, а для МФО - дополнительные коэффициенты риска или применять меры, предусмотренные федеральными законами.

Документ наделяет ЦБ полномочиями по установлению на основании решения совета директоров прямых количественных ограничений, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, которые предоставлены микрофинансовой организацией или кредитной организацией в течение текущего квартала. Период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения, а также значения характеристик кредитов (займов), для которых устанавливаются прямые количественные ограничения, также предполагается определять решением совета директоров ЦБ.

Законопроект был инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Госдумы седьмого созыва Игорем Дивинским.