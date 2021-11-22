Аксаков заявил о рисках для банков из-за пересмотров кредитных договоров в виду пандемии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о существенных рисках для банковской системы в случае, если суды начнут массово пересматривать кредитные договора в сторону заемщиков на основании пандемии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Ранее Арбитражный суд встал на сторону заемщика в деле между банком непрофильных активов "Траст" и сетью кинотеатров "Синема парк". Тогда суд на основании статьи 451 Гражданского кодекса РФ ("Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств") вынес решение по заявлению должника о пересмотре условий уже заключенных кредитных договоров.

"Риски видны, и они понятны. Честно говоря, я не слышал, чтобы суд принимал решение об изменении условий договора самостоятельно. Мы знаем, что были решения ЦБ о снижении резервов, о других регуляторных послаблениях для банков, чтобы они проводили самостоятельно реструктуризацию, и банки очень активно это делают - это просто миллионы случаев реструктуризации для бизнеса разного размера. Благодаря этому мы неплохо прошли пандемический период. Но при этом, понятно, банки несли потери. И здесь всегда нужен баланс - для того, чтобы не навредить. Но все послабления и все решения - они носили временный характер - и реструктуризация носит временный характер, а когда принимаются решения об удлинении сроков, административно - это вызывает вопросы", - сказал Аксаков, выступая на круглом столе, посвященном исследованию фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР).

Депутат также призвал Ассоциацию банков России проанализировать ситуацию и на собственной площадке организовать дискуссию с привлечением всех заинтересованных сторон. "Главный напрашивающийся риск - это то, что банки, если этот прецедент будет массовым, будут закладывать это в процентную ставку по кредитам и, естественно, учитывать во всей своей экономической деятельности. Выиграет ли от этого общество? Сомневаюсь. Поэтому важно сейчас включиться в работу всем для того, чтобы такие прецеденты были выверены", - подчеркнул Аксаков.