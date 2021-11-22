Путин подтвердил готовность РФ долгосрочно и бесперебойно поставлять газ в Европу

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Марио Драги подтвердил готовность России на долгосрочной основе бесперебойно поставлять природный газ в Европу, в том числе с помощью "Северного потока - 2". Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"По инициативе Марио Драги была затронута тема сотрудничества в энергетической сфере. Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток - 2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами дана позитивная оценка российско-итальянских отношений, которые отличает конструктивный и взаимовыгодный характер.

