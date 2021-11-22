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Путин подтвердил готовность РФ долгосрочно и бесперебойно поставлять газ в Европу

Президент России и премьер Италии в телефонном разговоре дали позитивную оценку российско-итальянским отношениям
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Марио Драги подтвердил готовность России на долгосрочной основе бесперебойно поставлять природный газ в Европу, в том числе с помощью "Северного потока - 2". Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

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"По инициативе Марио Драги была затронута тема сотрудничества в энергетической сфере. Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток - 2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами дана позитивная оценка российско-итальянских отношений, которые отличает конструктивный и взаимовыгодный характер.
 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияДраги, Марио
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