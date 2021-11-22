Потенциальные инвесторы готовы вложить более 9 млрд рублей в развитие "Мамисона"

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. Три потенциальных инвестора готовы вложить в строительство и развитие горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии более 9 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев вице-премьеру РФ Александру Новаку в ходе посещения будущего курорта.

Во встрече также приняли участие глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло и заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. "К строительству более чем 1 950 мест размещения на курорте подключатся инвесторы. Три потенциальных партнера уже готовы вложить в "Мамисон" более 9 млрд рублей. До конца этого года ожидаем соответствующие заявки", - рассказал Тимижев.

Глава госкомпании также рассказал, что первый этап строительства курорта стартует в 2022 году, а уже в зимнем сезоне 2023/2024 будут работать 20 км горнолыжных трасс и сноупарк. На высоту 2,9 тыс. м гостей будут поднимать две канатные дороги - гондольный и кресельный подъемники. Также в проект заложено строительство системы искусственного оснежения площадью более 260 кв. м и базовой инфраструктуры: сервис-центра, автостоянки на 500 мест, внутреннего благоустройства и технических коммуникаций.

В свою очередь, Новак подчеркнул, что курорт "Мамисон" тесно связан с развитием республики. "Кавказ.РФ" и региональным властям предстоит большой объем работы, особенно на начальном этапе развития в ближайшие два года. Работа эта связана не только со стройкой непосредственно, но и с привлечением частных инвестиций и поиском ключевых партнеров", - подчеркнул Новак.

В пресс-службе корпорации подчеркнули, что до 2025 года протяженность трасс "Мамисона" удвоится и появятся еще пять канатных дорог. До 2030 года на курорте планируется построить 73 км трасс, 18 подъемников и более 7 тыс. мест размещения. В первые годы курорт сможет принимать более 100 тыс. гостей ежегодно, начиная с 2030 года ожидается турпоток до 700 тыс. отдыхающих в год.

Глава субъекта отметил, что у курорта есть якорный инвестор, который имеет опыт работы в "Красной поляне" и на других курортах. "Он сейчас готовит документы для второго этапа реализации проекта - это непосредственно строительство объектов туристической инфраструктуры. В конце 2023 - в начале 2024 года мы планируем принять первых туристов", - добавил Меняйло. Как отмечается, будущий курорт находится в одной климатической зоне с грузинским "Гудаури", поэтому может стать ему хорошей альтернативой. В среднем кататься в Мамисонском ущелье можно будет с ноября по апрель, при этом ледник Зарамаг на высоте более 4 тыс. м сможет продлить сезон до мая. Также в окрестностях будущего курорта есть много точек притяжения, которые будут интересны туристам круглый год: месторождения лечебной минеральной воды, средневековые родовые башни, древние национальные поселения.