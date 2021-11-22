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Голикова: уровень занятости в России превысил допандемийный показатель

В секретарите вице-премьера сообщили, что "в целом по стране ситуация на рынке труда стабильная"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Уровень занятости населения в России превысил допандемийный показатель, однако в ряде регионов он только приближается к этому значению. Об этом сообщили в понедельник в секретарите вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"В целом по Российской Федерации ситуация на рынке труда стабильная, уровень занятости превысил допандемические значения. Однако в ряде регионов уровень занятости еще пока только приближается к допандемическим значениям", - говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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