В Киеве заявили, что Минск предоставил дополнительные лицензии украинским автоперевозчикам

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Украинские перевозчики получили дополнительные разрешения от Белоруссии на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

"Украинские перевозчики получат 4 тыс. двусторонних разрешений и 3 тыс. транзитных. Разрешения доступны для заказа в электронном виде с 16:00 (17:00 мск) 22.11.2021", - сказано в сообщении.

5 ноября Верховная рада ратифицировала протокол между правительствами Украины и Белоруссии о внесении изменений в соглашение между кабминами двух стран о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года.