Регионам необходимо закрепление семейного бизнеса в законе для его поддержки на местах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Закрепление в федеральном законодательстве понятия "семейный бизнес" поможет региональным властям эффективнее поддерживать развитие предпринимательства, доля которого в структуре малого и среднего бизнеса составляет около 70%. К такому выводу пришли представители правительств субъектов РФ, которые участвовали в специальном совещании в Совете Федерации.

"Нужно как-то узаконить [понятие семейного бизнеса] и создать реестр, чтобы понимать, кто действительно относится к понятию "семейный бизнес", кто не относится к нему. У нас возникли вопросы именно по механизму отнесения, формирования этого реестра. Понятно, что если эти понятия будут на федеральном уровне, то на региональном мы будем предусматривать и меры поддержки, и это направление будем выделять. Возможно, [семейное предпринимательство] достойно выделения", - сказала начальник отдела развития предпринимательства министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Ольга Бронцева.

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елены Дыбовой, нижегородские законодатели начали разрабатывать региональный закон о семейном бизнесе. "Мы рассчитываем, что это будет первым локомотивом, который позволит потом, если мы не сможем федеральные власти убедить, с регионов идти наверх", - пояснила она, добавив, что доля семейного бизнеса в структуре МСП страны составляет около 70%.

Одним из регионов, который самостоятельно определил среди всех компаний на своей территории именно семейный бизнес, стала Кемеровская область. В 2020 году на фоне пандемийных ограничений власти субъекта решили поддержать такие компании и выдать им гранты на общую сумму в 93 млн рублей, сообщила начальник департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса Елена Чурина.

"У нас не было законодательного определения семейного бизнеса, и мы длительными дискуссиями определили для себя, что мы понимаем под семейным бизнесом. У нас было два условия: либо не менее 20% от всех работников должны были быть членами семьи, либо не менее 50% от общего количества учредителей должны были быть членами семьи. <…> Можно уже сказать, кто эти предприниматели: 18% от предпринимателей - розничная, оптовая торговля, 10% - выращивание зерновых культур и овощей, порядка 8% - обрабатывающие предприятия, 6% - медицинские услуги, 6% - производство продуктов питания и хлеба, 5% - рестораны и кафе, еще 4% - деятельность спортивных объектов", - сказала она.

По словам Чуриной, ни одна компания-грантополучатель не была ликвидирована после получения поддержки. Власти Кузбасса, уточнила она, планируют рассмотреть вопрос продления действия такой меры поддержки для семейного предпринимательства. "Если бы федеральный закон полностью [был] отрегулирован, начиная с понятия до проблемных вопросов, которые мы сегодня поднимали уже, наверное, нам бы проще было принимать решения о дальнейшей государственной поддержке", - добавила Чурина.

Об инициативе введения понятия "семейный бизнес"

Ранее Торгово-промышленная палата (ТПП) разработала поправки в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", которыми вводится понятие "семейное предприятие". Как отмечали в палате, это даст возможность предпринимателям решить специфические проблемы, связанные с регулированием трудовых отношений, передача бизнеса по наследству позволит запустить специализированные программы обучения и повышения квалификации.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин отметил необходимость ввести в законодательство четкое определение семейного бизнеса, чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.