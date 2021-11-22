Киргизия и Газпромбанк подписали меморандум о сотрудничестве

БИШКЕК, 22 ноября. /ТАСС/. Министр финансов Киргизии Алмаз Бакетаев и исполнительный вице-президент Газпромбанка Олег Мельников в понедельник в Москве подписали меморандум о сотрудничестве в банковском сопровождении государственных контрактов в республике. Об этом сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

Подписание произошло на встрече делегации правительства Киргизии, возглавляемой премьер-министром страны Акылбеком Жапаровым, с руководством банка.

"В присутствии председателя кабинета министров Кыргызской Республики на встрече был подписан Меморандум о сотрудничестве с целью внедрения банковского сопровождения контрактов при реализации государственных проектов и программ. С кыргызской стороны документ подписал министр финансов Кыргызской Республики Алмаз Бакетаев, со стороны акционерного общества "Газпромбанк" - исполнительный вице-президент - начальник департамента банковского сопровождения контрактов Олег Мельников", - говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны также обсудили совершенствование системы проведения платежей киргизскими трудовыми мигрантами из РФ в Киргизию.