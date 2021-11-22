Опубликован список иностранных IТ-компаний, которые должны открыть филиалы в России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных IT-компаний, которые должны открыть представительства в России по закону "о приземлении" с 1 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Перечень таких компаний опубликован на официальном сайте Роскомнадзора, в него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами", - говорится в сообщении .

Так, в реестр включены компании Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

1 июля был принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации", согласно которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ. Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала или представительства российского юрлица, на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей. Так, они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости (перечень рекомендованных счетчиков посещаемости определен Роскомнадзором). Также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.