Аксенов: в зону сноса при строительстве обхода Симферополя попадут около 60 домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма предупредили жителей села Заречное о сносе около 60 домов и порядка 180 участков для строительства юго-восточного обхода Симферополя, необходимого для перенаправления транспортного потока с трассы "Таврида" к курортам Южного берега Крыма, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.

"Лично держу на контроле вопрос строительства автомобильного юго-восточного обхода Симферополя через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района. На данный момент составлен список земельных участков и домовладений, попавших в зону сноса: 177 земельных участков, 58 домовладений. Данная цифра не окончательная, поскольку некоторые граждане не успели поставить недвижимость на кадастровый учет", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что с понедельника организована работа общественной приемной в сельском клубе села Заречное, также вся информация будет размещена на сайте администрации Симферопольского района и Добровского поселения.

"Уже с 1 декабря к работе приступает оценщик, чья задача справедливо определить стоимость территории и решить все возможные разногласия. Каждый вопрос будет проработан в рамках республиканского и федерального законодательства. В том случае, если некоторые моменты выйдут за рамки данных тем, готов лично встретиться и помочь в разбирательстве. Наша основная цель - минимизировать для людей стресс и возможные финансовые потери в результате строительства дороги", - добавил Аксенов.

На территории села будет проведено асфальтирование десятка улиц, построят детские площадки, отремонтируют и наладят систему освещения и водоснабжения, сообщил глава Крыма. "Также отрабатывается вопрос газификации левой части села. Продолжаем работу и держим контакт с инициативной группой жителей", - написал он.

В октябре 2019 года власти Крыма сообщали, что в Министерство транспорта РФ направлено предложение о строительстве 30 км юго-восточного обхода Симферополя, который позволит перенаправить транспорт, идущий на Южный берег Крыма с Крымского моста и керченского направления. Предполагалось, что проект может быть включен в Федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя.

В Минэкономразвития РФ в ноябре того же года сообщили, что строительство начнут не раньше 2023 года, при этом ФЦП на тот момент заканчивалась в 2022 году. Позже ее продлили до 2025 года. В Крыму уточняли, что планируют в скором времени начать проектирование юго-восточного обхода Симферополя стоимостью более 25 млрд рублей. 17 ноября 2022 года Аксенов сообщил, что принято решение проложить дорогу вдоль Аянского водохранилища через село Заречное, где в зону строительства попадут жилые дома и участки. Власти республики примут все меры, чтобы качество жизни людей не пострадало, пообещал глава Крыма.