Государство докапитализирует Промсвязьбанк на 43,7 млрд рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Государство докапитализирует Промсвязьбанк, опорный банк оборонно-промышленного комплекс, на 43,7 млрд рублей. Такое решение было одобрено единственным акционером - Росимуществом, говорится в сообщении кредитной организации.

В результате докапитализации уставный капитал банка достигнет 176,9 млрд рублей.

Докапитализация пройдет путем размещения по закрытой подписке обыкновенных бездокументарных именных акций, которые выкупит Росимущество.

В августе замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что Промсвязьбанк может быть докапитализирован до конца 2021 года. В федеральном бюджете на следующий год заложена докапитализация банка еще на 13,7 млрд рублей.

Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций. Является опорным банком для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.