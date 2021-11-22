В кабмине Молдавии не получали уведомления "Газпрома" о возможном прекращении поставок

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии не получало уведомления "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС Алина Мерлич, пресс-секретарь вице-премьера Андрея Спыну, который вел переговоры с российской компанией по новому контракту.

"Мы не получали уведомления "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа в Молдавию. Поэтому сможем прокомментировать этот документ только после того, как ознакомимся с ним", - сказала Мерлич. Заявление официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту, не комментируют пока и в компании "Молдовагаз", куда обратился корреспондент ТАСС.

Вице-премьер Молдавии Спыну еще не ознакомился с предупреждением "Газпрома".

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. По итогам переговоров вице-премьер Спыну заявил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке.

"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ. Очередной срок текущих платежей - сегодня 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - сказал Куприянов. Он также добавил, что "Газпром" "крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств".