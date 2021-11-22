Производство пищевой пластиковой упаковки создадут в ТОР в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Предприятие по производству пищевой пластиковой упаковки начнет работать на территории опережающего развития (ТОР) в Ростове Ярославской области в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Министерство экономического развития Российской Федерации включило новую компанию-инвестора в реестр резидентов территорий опережающего развития (ТОР) Ярославской области. ООО "ЮМТ Технология" создаст на ТОР "Ростов" предприятие по производству пищевой пластиковой упаковки", - говорится в сообщении.

Стоимость проекта составит более 350 млн рублей. На предприятии будет создано не менее 124 рабочих мест, запуск завода запланирован на 2023 год.

"Возможности ТОР оказались очень востребованы в регионе и доказывают свою эффективность. Для резидентов предусмотрены льготы по уплате налогов на имущество и на прибыль организаций, земельного налога", - приводит пресс-служба слова и. о. заместителя председателя правительства региона Максима Авдеева.

Всего в Ярославской области, созданы три территории опережающего развития, такой статус получили Тутаев, Ростов и Гаврилов-Ям. В качестве резидентов зарегистрированы 30 компаний.