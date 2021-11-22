Около 300 млн рублей инвестируют в развитие завода рыбных консервов в Смоленской области

ТАСС, 22 ноября. Один из крупнейших в России производителей рыбной продукции "Морские ресурсы" направит около 300 млн рублей в развитие завода по выпуску консервов в Смоленской области. Соответствующее инвестсоглашение подписал в понедельник губернатор Алексей Островский с руководством компании.

"Объем инвестиций в проект составит порядка 300 млн рублей. В 2020 году инвестор выкупил имущественный комплекс в городе Вязьма для реконструкции объектов и открытия на его базе предприятия по выпуску рыбной и овощной продукции, оснащенного новейшим технологичным оборудованием", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

По данным пресс-службы, после запуска производства на полную мощность число рабочих мест на предприятии увеличится с 73 до 600. На данный момент уже ведется внутренняя отделка производственных помещений, в которых будет установлено несколько линий консервирования морской рыбы, в том числе обжаренной. В ближайших планах - реконструкция административно-бытового корпуса, строительство склада и инженерной инфраструктуры. "Осуществляется перепрофилирование складских помещений под производство консервной продукции, оборудованы и введены в эксплуатацию 15 холодильных камер, что позволяет уже сейчас оказывать комплекс услуг по хранению продовольственных товаров животного и растительного происхождения с учетом требуемого температурно-влажностного режима", - отметили в пресс-службе.

Компания "Морские ресурсы" работает около 15 лет, зарегистрирована в Москве. Производит рыбные консервы на собственном предприятии, сотрудничает с флотами в дальневосточном, северо-западном и южном морских бассейнах. Готовая продукция из лосося, кеты, кижуча, горбуши, сайры, тунца, скумбрии и других видов рыб реализуется в ряде крупных торговых сетей.