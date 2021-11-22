РСПП ожидает, что Путин выступит на съезде 17 декабря и примет участие в дискуссии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидает, что президент России Владимир Путин выступит на съезде 17 декабря и примет участие в дискуссии. Об этом в понедельник заявил глава РСПП Александр Шохин в эфире телеканала РБК.

"Рассчитываем на выступление президента Российской Федерации и, если формат позволит, на дискуссию с президентом", - сказал он.

Шохин также отметил, что в этом году РСПП намерен провести съезд очно. "Но, правда, массового скопления народа мы, естественно, не ожидаем, но все наши региональные, отраслевые союзы, все члены правления и наши уважаемые гости будут присутствовать на съезде", - добавил он.