Россияне могут платить налоги за детей в личном кабинете на сайте ФНС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Граждане России теперь могут заплатить налоги за несовершеннолетних детей в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России, говорится в сообщении службы.

Какие налоги нужно уплатить до 1 декабря 2021 года

"В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц появилась новая функциональная возможность. В разделе "Профиль" добавилась вкладка "Семейный доступ", предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребенка в личный кабинет родителя", - отмечается в сообщении.

При этом добавленные в такой список несовершеннолетние автоматически исключаются из него по достижении совершеннолетия. "Также исключение из списка возможно по желанию любой из сторон", - добавили в ФНС.

По данным ведомства, налоги можно оплатить любым удобным способом с помощью раздела "Налоги".

"Теперь родители в своем личном кабинете могут оплачивать налоги за своих детей. В разделе "Налоги" появился всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию", - уточняется в сообщении.