Белоусов поручил рассмотреть обращение КСИИ о доставке европейских грузов в РФ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ведомствам рассмотреть обращение представителей бизнеса, входящих в Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ), относительно негативной ситуации с доставкой европейских грузов в РФ. Об этом заявили журналистам в секретариате Белоусова.

"Андрей Белоусов поручил МИД России, Минтрансу России и Минэкономразвития России рассмотреть обращение КСИИ по ситуации с доставкой европейских грузов в РФ", - отметили в секретариате.

Ранее сообщалось, что члены КСИИ обратились к Белоусову с просьбой помочь в решении проблем автоперевозок из Европы в России, возникших на границе ЕС и Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Как ранее писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо КСИИ от 18 ноября, транспортный коллапс на контрольно-пропускном пункте на границе с Польшей ведет к нарушению поставок и может вызвать рост цен.

Пробки начали образовываться и на альтернативных маршрутах через Латвию и Литву, проезд через них увеличивает затраты на проезд грузовика как минимум на 300 евро, отмечает издание со ссылкой на КСИИ. Бизнес просит Белоусова оказать содействие обеспечению межведомственной координации и подготовке к увеличению грузопотоков через границу РФ с Латвией.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.