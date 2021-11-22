Чистая прибыль российских банков превысила 2 трлн рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль российских банков в октябре составила 231 млрд рублей, что на 18% больше, чем в сентябре. По итогам января - октября 2021 года показатель превысил 2 трлн рублей, следует из материалов ЦБ.

"Рост прибыли в основном объяснялся восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов банка непрофильных активов ("Траст" - прим. ТАСС)", - указывает ЦБ.

За 10 месяцев банковский сектор заработал 2,1 трлн рублей (+62% в сравнении с тем же периодом прошлого года), около 85% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями.

Количество прибыльных банков выросло за октябрь до 248 с 244, однако по итогам 10 месяцев доля прибыльных банков в активах сектора чуть снизилась - до 98 с 99%.

При этом рост средств населения в российских банках в октябре замедлился до 0,6% c 0,8% в сентябре 2021 года.

"Средства населения увеличились на 194 млрд рублей (+0,6%), при этом в большей мере росли срочные вклады (+130 млрд рублей, или 0,6%) на фоне продолжающегося роста депозитных ставок - средняя максимальная ставка по рублевым вкладам увеличилась на 0,4 процентного пункта, до 6,7%, в третьей декаде октября по сравнению с третьей декадой сентября", - указывает ЦБ.

В сентябре объем средств населения в банках вырос на 0,8%, или на 273 млрд рублей.

Рост средств населения на счетах эскроу в октябре сохранился на уровне августа - сентября (+145 млрд рублей) в условиях устойчивых выдач по ипотеке.

Также российские банки в октябре нарастили средства юрлиц на 0,3% (или на 97 млрд рублей) после значительного роста в сентябре на 1,8%.

По данным ЦБ, замедление прироста средств корпоративных клиентов в октябре связано с осуществлением компаниями значительных налоговых выплат. Регулятор отмечает, что при этом в октябре по счетам юрлиц в банках произошел умеренный отток средств в валюте (-1,3%, или минус $2,1 млрд - минус 154 млрд рублей в рублевом эквиваленте).