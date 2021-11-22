МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минтруд представил проект плана по снижению теневой занятости в 2022-2024 годах, сообщили в понедельник в секретарите вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"В ходе заседания Минтрудом России был представлен проект плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022-2024 годы, разработанный в соответствии с поручением президента", - говорится в сообщении.

Документ, в частности, предусматривает определение понятия "теневая занятость", а также закрепляет полномочия по легализации теневой занятости за федеральными, региональными и местными органами власти.

Кроме того, власти планируют проводить мониторинг теневой занятости, а также создать реестр работодателей, у которых выявили факты незаконного трудоустройства. В секретариате добавили, что социальных партнеров - работодателей и работников - планируют вовлечь в реализацию мероприятий по противодействию теневой занятости.