"Молдовагаз" попросил у правительства около $74 млн для погашения долга перед "Газпромом"

"Выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти в кратчайшие сроки вопрос долга будет решен. Мы обратились к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству, чтобы получить помощь в виде займа, мы должны 1,3 млрд леев (около $74 млн)", - заявил Чебан в эфире телеканала Jurnal TV. Он отметил, что в сентябре "Молдовагаз" покрыл задолженность своими силами, а сейчас работает с правительством чтобы рассчитаться за октябрь и середину ноября.

По словам Чебана, "речь не идет о газовом кризисе", так как в сентябре компания "Молдовагаз" покрыла задолженность своими силами, а сейчас работает с правительством чтобы рассчитаться за октябрь и середину ноября.

Ранее "Молдовагаз" подтвердила получение уведомления "Газпрома" об оплате текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов, признав, что обязательства по оплате не были исполнены в срок. По данным компании, в октябре действовал старый тариф для потребителей, исходя из цены $150 за 1 тыс. куб. м, а газ закупали по $800. "С 1 ноября тариф повысился, но это было сделано только 10 ноября, так возникли затруднения с осуществлением выплаты", - пояснил Чебан.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Ранее в понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что республика не рассчитывается за потребленное топливо в срок. Он объяснил, что в соглашении стороны договорились о стопроцентной оплате текущих платежей. Куприянов проинформировал, что "Газпром" уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа будут остановлены.