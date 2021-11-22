Власти Кубани ликвидируют риски отставания по исполнению госпрограмм

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса и рост цен на материалы создали риски отставания в темпах реализации госпрограмм в Краснодарском крае. Властями ведется работа по устранению эффекта этих рисков, сообщил журналистам председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

"Пандемия, инфляционные процессы, конечно же, наложили отпечаток на реализацию программных мероприятий. Но благодаря грамотным управленческим решениям ряд координаторов государственных программ смогли успешно справиться с поставленной задачей. Но есть и отстающие, и о них нам предстоит сегодня говорить", - приводит пресс-служба краевого Заксобрания слова Бурлачко.

Уточняется, что в регионе реализуются 26 государственных программ, по состоянию на октябрь объем средств федерального и краевого бюджетов, предусмотренных на их исполнение, превышает 320 млрд рублей, порядка 72% программных расходов имеют социальную направленность, выполнение бюджетных программ за девять месяцев 2021 года составляет 65,8%.

Существует риск отставания по возведению лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы, для решения сложившейся ситуации увеличена численность работающего на объекте персонала, отрабатывается вопрос о получении заключения на ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году. В ряде муниципалитетов крае существует риск неосвоения денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также в регионе отмечают рост цен на строительные материалы, вызванный инфляцией, в связи с чем по ряду объектов было принято решение о переносе сроков на 2022 год и корректировке проектной документации, в Сочи, Анапе и Сириусе остается вопрос освоения средств курортного сбора. Кроме того, недостаточным является и освоение средств, предусмотренных на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов.

"Вопрос с утилизацией твердых коммунальных отходов в крае стоит очень остро и регулярно поднимается на всех уровнях, в том числе с привлечением контрольных и надзорных органов. Уже два года вы ведете работу по подготовке проектов по рекультивации земельных участков в муниципальных образованиях края, а результатов нет. До сих пор край не вступил в федеральную программу и не может претендовать на получение средств", - резюмировал Юрий Бурлачко.