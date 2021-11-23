Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2022-2024 годы во втором чтении

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов во втором чтении.

Как сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, комитетом по бюджету и налогам была проделана огромная работа - только к принятию предлагается около 600 поправок, "в том числе и весьма существенные поправки "Единой России" более чем на 45 млрд рублей - дополнительные средства на весьма важные, в том числе социальные задачи". "Безусловно, это и поправка президента, которая была рассмотрена и поддержана нашими комитетами - речь идет об увеличении прожиточного минимума, и соответствующие поправки в бюджет также будут рассмотрены и приняты, я надеюсь", - отметил он.

На прошлой неделе состоялось заседание трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям, сообщил Жуков. "Пожалуй, впервые уже ко второму чтению все межбюджетные трансферты были рассмотрены, 98% средств распределены, соответственно, регионы получат возможность планировать в своих бюджетах все средства, которые будут направлены на субсидии, на дотации и субвенции", - рассказал он.

Правительство РФ представило поправки ко второму чтению федерального бюджета, которые предусматривают перераспределение в 2022 году 641,4 млрд рублей, в 2023 году - 665,2 млрд рублей, в 2024 году - 815,4 млрд рублей, сообщила ранее замминистра финансов Ирина Окладникова на заседании комитета по бюджету. По ее словам, с учетом открытой и закрытой частей проекта бюджета правительство представило 581 поправку, из которых 34 - текстовые, а остальные - цифровые. 19 ноября комитет одобрил три поправки президента РФ к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, обеспечивающие финансами предложения главы государства о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Предполагается, что по итогам реализации поправок прожиточный минимум и МРОТ вырастут выше прогнозируемой инфляции. Как пояснил ранее журналистам полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, это составит "порядка 8,6% по одному направлению и более 8% - где-то 8,13% - по другому направлению". Согласно этим расчетам, МРОТ должен увеличиться до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей.

Поправки "Единой России" ко второму чтению федерального бюджета на 2022-2024 годы предусматривают дополнительное выделение средств на жилье инвалидам, развитие региональной сети автодорог, комплексное развитие сельских территорий и капитальный ремонт вузов. Кроме того, поправки предполагают создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в ряде регионов.

Параметры федерального бюджета

Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета, доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей.

В соответствии с проектом закона, в следующие два года бюджет будет профицитным.

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей.

Согласно заключению Счетной палаты, в 2022 году расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 годом, то есть с допандемийным периодом, увеличиваются на 5,479 трлн рублей (или на 30,1%).