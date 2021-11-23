МЭР: поддержка стартапов по стратегической инициативе увеличит их оборот до 200 млрд руб.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Совокупный годовой оборот стартапов в технологической и цифровой сферах, поддерживаемых в рамках стратегической инициативы "Взлет - от стартапа до IPO", должен вырасти к 2024 году до 200 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов.

"В целом это более 200 млрд рублей по всем этапам. Мы планируем, что объем выручки по всем технологическим компаниям при включении таких инструментов [заложенных в стратегическую инициативу] будет расти и дорастет до 200 млрд рублей в год. При этом это будет где-то к 2024 году", - сказал Федулов.

По его словам, ожидается, что к 2024 году в рамках стратегической инициативы поддержку получат около 8 тыс. технологических стартапов.

Замминистра сообщил, что поддержка компаний будет разбита на три этапа. На первом при помощи ключевых российских институтов инновационного развития будет производиться подготовка и формирование стартапов. МЭР рассчитывает до конца 2030 года привлечь 18 млрд рублей дополнительных внебюджетных инвестиций в молодые стартапы на условиях возмещения инвесторам до 50% от суммы вложений, подчеркнул Федулов. На следующем этапе будет осуществляться развитие зрелых стартапов при помощи льготного кредитования с процентной ставкой равной ключевой ставке и программы "доращивания" технологических предпринимателей, предполагающей грантовую поддержку.

На третьем этапе министерство будет помогать компаниям поддерживать стабильность функционирования и способствовать в проведении первичного публичного размещения (IPO) на бирже. "Для более доступного выход на IPO Минэкономразвития совместно с биржами и Фондом содействия инновациям инициировало комплекс мероприятий для всесторонней поддержки IPO, начиная с самой популяризации данного инструмента, консультационной поддержки и заканчивая маркетинговыми мероприятиями и информационной поддержкой", - пояснил Федулов.

Замминистра добавил, что МЭР планирует предоставлять через Фонд содействия инновациям компаниям с выручкой не более 800 млн рублей, осуществляющим первичное публичное размещение, субсидию до 50% на затраты по выходу на IPO.