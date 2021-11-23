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Исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Киеву транша в размере $700 млн

В результате общий объем выплат в рамках механизма стенд-бай составит около $2,8 млрд
© AP Photo/Jose Luis Magana

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник принял решение предоставить Киеву транш в размере $700 млн в рамках завершившегося первого обзора украинской экономики в рамках согласованного в прошлом году механизма кредитования стенд-бай, рассчитанного на 18 месяцев. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы МВФ.

"Исполнительный совет сегодня [в понедельник] завершил первый обзор экономических показателей Украины в рамках 18-месячного механизма стенд-бай, который был утвержден 9 июня 2020 года. Завершение обзора позволяет [украинским] властям получить сумму, эквивалентную примерно $699 млн, в результате чего общий объем выплат в рамках текущего механизма стенд-бай составит около $2,8 млрд", - отмечается в документе.

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