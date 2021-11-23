Лондон ждет, что контракты по выделяемому Киеву кредиту заключат до 2025 года

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Киев должен будет до конца 2024 года заключить с британскими компаниями все контракты, необходимые для реализации двустороннего проекта по укреплению военного потенциала ВМС Украины. Об этом говорится в тексте рамочного соглашения о предоставлении украинской стороне британских кредитов на эти цели в размере £1,7 млрд (около $2,3 млрд по текущему курсу). Документ и пояснительный меморандум к нему были опубликованы в понедельник британским правительством.

"Кредиты должны быть использованы для финансирования заключаемых с британскими поставщиками контрактов, предусматривающих приобретение британских товаров и услуг, на которые должно приходиться не менее 50% от суммы соответствующих контрактов. <...> каждый из контрактов должен быть распределен не позднее 31 декабря 2024 года", - говорится в тексте рамочного соглашения, на основе которого сторонам предстоит заключить полноценное кредитное соглашение.

Британское экспортно-кредитное агентство (UKEF) планирует предоставить украинской стороне кредиты на сумму до £750 млн, еще до £950 млн может быть получено за счет банковских займов.

Корабли и ракеты

Кредиты выделяются на приобретение британского оборудования и оплату технических консультаций при создании двух военно-морских баз, совместную постройку двумя странами восьми ракетных катеров и фрегата, приобретение ранее выведенных из состава британских ВМС минных тральщиков Blyth и Ramsey, а также приобретение вооружений для украинских кораблей. Как сообщало Минобороны Украины, вооруженные силы страны могут получить британские ракеты Brimstone Sea Spear. В документе указано, что соглашение заключается с учетом "имеющейся у украинской стороны необходимости эффективно обеспечивать территориальную целостность Украины, защищать гражданское судоходство и территориальные воды в Черном и Азовском морях".

Договоренности о развитии и укреплении украинских ВМС были достигнуты во время прошлогоднего визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, когда был подписан меморандум об усилении сотрудничества между Киевом и Лондоном в военной и военно-технической сферах. Рамочное соглашение, предусматривающее получение Украиной британского кредита сроком на 10 лет, 13 ноября подписал в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Как указано в пояснительном меморандуме к подписанному документу, из-за особенностей украинского законодательства стороны должны будут также согласовать и подписать ряд межправительственных соглашений для выполнения британских требований о том, чтобы не менее 50% оплаченных кредитами товаров и услуг обеспечивались британскими поставщиками.

Позиция Москвы

На прошлой неделе представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соглашение, которое Киев заключил с Лондоном, в Москве расценивают как "очередное практическое доказательство наращивания британской военной активности в граничащих с Россией государствах, в частности на Украине". В МИД РФ считают, что британская сторона поощряет реваншистские планы украинского руководства вместо того, чтобы побуждать Киев к выполнению Минских соглашений.