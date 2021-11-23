В Discord оценивают внесение компании в реестр исполнителей закона "о приземлении"

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Discord исследует юридические последствия своего включения в российский закон "о приземлении". Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель компании Питер Дэй.

"Мы продолжаем оценивать юридические требования для работы в России", - сказал он и добавил, что пока не может предоставить дополнительную информацию по этому вопросу.

Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных IT-компаний, которые должны с 1 января 2022 открыть представительства в России по закону "о приземлении", в него в числе прочих вошла Discord. Помимо нее в реестр включены Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Pinterest и Twitch.

1 июля в России был принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации", согласно которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ. Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала или представительства российского юрлица, на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей. Так, они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости (перечень рекомендованных счетчиков посещаемости определен Роскомнадзором). Также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.