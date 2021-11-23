США решили не вводить санкции по Nord Stream 2 против связанного с ФРГ судна

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Вашингтон решил не вводить санкции против связанного с властями ФРГ судна, которое было задействовано в работах по строительству газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2). Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg .

Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское внешнеполитическое ведомство предоставило Конгрессу доклад на основе закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA) для возможного введения санкций. Как он заявил, "в докладе перечислены два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу "Северный поток - 2". "В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно Marlin будет отнесено к заблокированной собственности", - пояснил Блинкен.

Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе, который не был опубликован. По сведениям агентства, речь идет о судне Blue Ship. По словам источников агентства, Blue Ship включили в указанный список, поскольку судно было задействовано "в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством". По версии Bloomberg, Transadria базируется на Кипре, но якобы "считается российской подставной компанией".

Агентство констатирует, что действия администрации США были направлены на то, чтобы "оказать дополнительное давление на Россию, но не настроить против себя германское руководство, которое хочет, чтобы проект был завершен". В публикации отмечается, что принятые меры "вряд ли успокоят критиков администрации [президента США Джо] Байдена в Конгрессе". Они добиваются от американского лидера "более жесткой позиции в отношении проекта".

Администрация США обязана регулярно представлять Конгрессу доклады со списком юридических лиц, участвующих в строительстве "Северного потока - 2", для возможного введения санкций.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.