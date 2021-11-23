Источник: ВТО вынесет решение по торговому спору Гонконга с США во II квартале 2022 года

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 ноября. /ТАСС/. Гонконг ожидает во втором квартале 2022 года окончательного решения по своему торговому спору с США, рассматриваемому Всемирной торговой организацией (ВТО). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник источник в департаменте коммерции и экономического развития правительства этого специального административного района Китая.

"По запросу Гонконга орган по урегулированию торговых споров ВТО решил созвать комиссию для рассмотрения спора [с США] на заседании 22 февраля текущего года. Формально комиссия была сформирована в апреле, а в сентябре она провела первое предметное совещание со сторонами. Ожидается, что второе и последнее основное совещание пройдет в начале 2022 года, и группа опубликует окончательный отчет во втором квартале будущего года", - рассказала собеседник агентства.

Власти Гонконга запросили разбирательства по поводу решения Вашингтона об изменении маркировки гонконгских экспортных товаров. С 10 ноября 2020 года Соединенные Штаты ввели требование, в соответствии с которым, поставляемые в страну гонконгские товары должны иметь маркировку "сделано в Китае".

Это вызвало протесты Гонконга, который обладает статусом отдельной таможенной территории и самостоятельного члена ВТО. Власти автономии подчеркивали, что односторонняя попытка США ущемить статус Гонконга крайне неуместна, сбивает с толку рынок и подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему.

Нововведение США увязывается с общими санкционными действиями Вашингтона, направленными против Китая и этого специального административного района после принятия 30 июня 2020 года парламентом КНР закона о национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и вызвал резкую критику Белого дома.