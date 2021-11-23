"Известия": мошенничество на торговых онлайн-площадках вошло в топ обманных схем

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мошенничество с использованием торговых онлайн-площадок (таких как "Авито", Юла" и др.) заняло второе место среди схем по похищению денежных средств с карт граждан, сообщает во вторник газета " Известия " со ссылкой на рэнкинг Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Рэнкинг ОНФ составлен на основании 19,5 тыс. жалоб россиян, оставленных на ресурсе "Мошеловка" за полгода его существования. Схема с использованием торговых онлайн-площадок составила 11,6% обращений россиян. В топе популярных мошеннических схем также находятся звонки от сотрудников банка (36,6% случаев) и обращения от государственных организаций и правоохранительных органов (10%), пишет издание. Менее распространены обращения от имени брокера (4,7%), кредитной организации (2,6%) или от якобы друзей и близких (2%). Коллекторами (0,7%), страховыми компаниями (0,3%) и благотворительными организациями (0,2%) злоумышленники представляются редко.

"На наш взгляд, это связано с тем, что интернет-торговля стала частью повседневной жизни, привычным инструментом решить насущные задачи", - сказала газете руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", координатор сервиса "Мошеловка" Евгения Лазарева. Задачей мошенника становится увести жертву из онлайн-площадки в сторонний мессенджер, где ее убеждают перейти на фишинговую страницу для якобы оплаты доставки. В ходе этих манипуляций злоумышленники получают данные граждан.

Исходя из данных платформы "Мошеловка", Москва является городом, где мошенники наиболее активны (27,4% жалоб). За ней следуют Санкт-Петербург (6,6%), Казань (2,6%), Новосибирск (1,7%), Краснодар (1,7%), Воронеж (1,6%), Ростов-на-Дону (1,3%), Калининград (1,3%), Нижний Новгород (1,2%) и Екатеринбург (1,1%). В целом, жалобы поступили из 335 российских городов.

Наиболее распространенный канал связи между злоумышленником и жертвой - телефонный звонок: согласно данным "Мошеловки" к этому виду коммуникации относятся 59,2% жалоб. Кроме звонков, мошенники выходят на контакт с жертвами через сайты (9,1%), мессенджеры и социальные сети (7,6%), рекламные объявления (6,1%), e-mail-рассылки (3,9%), объявления на сайтах знакомств (3,1%), SMS (1,8%) и через физический контакт (1,7%). Среди целей мошенников наиболее часто встречаемые варианты - заставить перевести деньги по чужим реквизитам (13%), установить приложение на телефон (12,9%), купить товары или услуги (10,1%) или узнать одноразовый код в SMS или CVV/CVC-код банковской карты.

Комментарий ЦБ

Методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан, при этом телефонное мошенничество - один из главных каналов таких действий, сказали "Известиям" в ЦБ. Там отметили, что злоумышленники, исходя из новостной повестки, оперативно меняют свои схемы и сценарии для получения необходимых данных.

"В 2020 году регулятор выявил и отправил на блокировку 26,4 тыс. телефонных номеров, с которых злоумышленники обзванивали клиентов банков. Это почти в два раза (на 86%) больше, чем годом ранее. За первые два квартала 2021 года Банк России направил для блокировки порядка 18 тыс. телефонных номеров, используемых в противоправных целях", - сказали в регуляторе и порекомендовали не сообщать свои данные и данные карт посторонним лицам, а в случае звонка от злоумышленников прервать разговор и обратиться в свою кредитную организацию.