"Известия": мошенничество на торговых онлайн-площадках вошло в топ обманных схем

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мошенничество с использованием торговых онлайн-площадок (таких как "Авито", Юла" и др.) заняло второе место среди схем по похищению денежных средств с карт граждан, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на рэнкинг Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Рэнкинг ОНФ составлен на основании 19,5 тыс. жалоб россиян, оставленных на ресурсе "Мошеловка" за полгода его существования. Схема с использованием торговых онлайн-площадок составила 11,6% обращений россиян. В топе популярных мошеннических схем также находятся звонки от сотрудников банка (36,6% случаев) и обращения от государственных организаций и правоохранительных органов (10%), пишет издание. Менее распространены обращения от имени брокера (4,7%), кредитной организации (2,6%) или от якобы друзей и близких (2%). Коллекторами (0,7%), страховыми компаниями (0,3%) и благотворительными организациями (0,2%) злоумышленники представляются редко.
"На наш взгляд, это связано с тем, что интернет-торговля стала частью повседневной жизни, привычным инструментом решить насущные задачи", - сказала газете руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", координатор сервиса "Мошеловка" Евгения Лазарева. Задачей мошенника становится увести жертву из онлайн-площадки в сторонний мессенджер, где ее убеждают перейти на фишинговую страницу для якобы оплаты доставки. В ходе этих манипуляций злоумышленники получают данные граждан.
Исходя из данных платформы "Мошеловка", Москва является городом, где мошенники наиболее активны (27,4% жалоб). За ней следуют Санкт-Петербург (6,6%), Казань (2,6%), Новосибирск (1,7%), Краснодар (1,7%), Воронеж (1,6%), Ростов-на-Дону (1,3%), Калининград (1,3%), Нижний Новгород (1,2%) и Екатеринбург (1,1%). В целом, жалобы поступили из 335 российских городов.
Наиболее распространенный канал связи между злоумышленником и жертвой - телефонный звонок: согласно данным "Мошеловки" к этому виду коммуникации относятся 59,2% жалоб. Кроме звонков, мошенники выходят на контакт с жертвами через сайты (9,1%), мессенджеры и социальные сети (7,6%), рекламные объявления (6,1%), e-mail-рассылки (3,9%), объявления на сайтах знакомств (3,1%), SMS (1,8%) и через физический контакт (1,7%). Среди целей мошенников наиболее часто встречаемые варианты - заставить перевести деньги по чужим реквизитам (13%), установить приложение на телефон (12,9%), купить товары или услуги (10,1%) или узнать одноразовый код в SMS или CVV/CVC-код банковской карты.
Комментарий ЦБ
Методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан, при этом телефонное мошенничество - один из главных каналов таких действий, сказали "Известиям" в ЦБ. Там отметили, что злоумышленники, исходя из новостной повестки, оперативно меняют свои схемы и сценарии для получения необходимых данных.
"В 2020 году регулятор выявил и отправил на блокировку 26,4 тыс. телефонных номеров, с которых злоумышленники обзванивали клиентов банков. Это почти в два раза (на 86%) больше, чем годом ранее. За первые два квартала 2021 года Банк России направил для блокировки порядка 18 тыс. телефонных номеров, используемых в противоправных целях", - сказали в регуляторе и порекомендовали не сообщать свои данные и данные карт посторонним лицам, а в случае звонка от злоумышленников прервать разговор и обратиться в свою кредитную организацию.