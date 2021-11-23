На Камчатке приняли бюджет на 2022 год и плановый период

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Главный финансовый документ региона приняли на Камчатке на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В первоочередном порядке финансово обеспечили социально значимые направления, сообщает пресс-служба правительства региона.

"При формировании проекта краевого бюджета на 2022 год в первоочередном порядке обеспечены ассигнованиями социально значимые и приоритетные расходные обязательства Камчатского края. Кроме того, сформированы резервы ассигнований на случай незапланированных и срочных расходов, а также резервы, подлежащие распределению в течение финансового года. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2022 год составляет 81,3 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета - 81,03 млрд рублей. Профицит краевого бюджета - 300 млн рублей. Он сформирован в связи с необходимостью погашения государственных ценных бумаг. Депутаты Законодательного Собрания проголосовали за принятие проекта бюджета", - говорится в сообщении.

Бюджет Камчатки сформировали на базе государственных программ региона. В 2022 году будут реализовываться 27 государственных программ полуострова. При этом по сравнению с 2021 годом добавилась одна новая государственная программа "Цифровая трансформация".