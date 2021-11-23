Курс доллара к иене поднялся до самого высокого уровня с марта 2017 года

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Курс американского доллара по отношению к японской иене поднялся во вторник до самого высокого уровня с марта 2017 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По состоянию на 11:30 по местному времени (05:30 мск) за один доллар давали в районе 115 иен - почти на одну иену больше, чем в первой половине дня в понедельник.

Согласно оценке телеканала NHK, изменение курса связано с тем, что 22 ноября президент США Джо Байден выдвинул действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла кандидатом на второй срок на данном посту. Это снизило чувство неопределенности трейдеров относительно будущей финансовой политики США и побудило их скупать доллары, отмечает телеканал.