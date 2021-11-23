Енисейское речное пароходство перевыполнило план грузоперевозок в 2021 году на 15%

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. "Енисейское речное пароходство" (дочерняя компания "Норникеля") в навигацию 2021 года перевезла 2,8 млн тонн грузов, перевыполнив план перевозок на 15%. Об этом говорится в сообщении компании во вторник.

Навигация в Красноярском крае проходит с мая по осень. Речным путем грузы завозятся в северные территории края.

"Грузооборот "Енисейского речного пароходства" в навигацию 2021 года составил 4,261 млрд тонно-километров. Судоходная компания доставила потребителям 2,8 млн тонн грузов, выполнив план перевозок на 115%", - говорится в сообщении. В пароходстве уточнили ТАСС, что пандемия коронавирусной инфекции не сказалась на выполнении плана грузоперевозок.

Наибольший объем грузов - 1,7 млн тонн - приходится на предприятия компании "Норильский никель". Из них 787 тыс. тонн - перевозка песка, который пароходство добывает собственными силами на Червинском месторождении при помощи специализированного судна.

В 2021 году перевезли около 480 тыс. тонн леса, 163 тыс. нефтепродуктов, основная доля ГСМ пришлась на Таймыр. В пароходстве отмечают, что в 2021 году выросло число контейнерных перевозок с 3,2 тыс. до 7,1 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. "В будущем тенденция закрепится: это связано с развертыванием масштабных инвестиционных проектов по развитию Норильского промышленного района. Чтобы обеспечить их реализацию необходимыми материально-техническими ресурсами, пароходство планирует расширить контейнерный парк", - отмечают в компании.

Для выполнения плана перевозок в навигацию 2021 года пароходство технически подготовило и задействовало 415 единиц судов общей грузоподъемностью 550 тыс. тонн.

О пароходстве

ЕРП - крупнейший перевозчик грузов по водным путям бассейна Енисея. Пароходство обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц.