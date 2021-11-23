Хабаровский край нарастил производство яиц в 2021 году

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Птицефабрики в Хабаровском крае увеличили объемы выпуска яйца в этом году, в том числе за счет господдержки. Об этом сообщила ТАСС заместитель начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы - начальник отдела животноводства краевого Минсельхоза Елена Талалай.

"Ожидаемый объем производства яиц за 10 месяцев - 282,4 млн штук, Это 101,8 % к аналогичному периоду 2020 года или 84,6 % от планового показателя производства яиц в 2021 году. План на 2021 год - 333,6 млн штук", - сказала Талалай.

На реализуемую продукцию, в частности, на яйцо и мясо птицы, птицефабрикам ежегодно предоставляется субсидия в размере 100-120 млн рублей за счет средств краевого бюджета. Поддержка в размере четырех рублей на десяток яиц позволила модернизировать две крупные птицефабрики, сохранить племенное производство, добавила собеседница агентства. "По итогу года прирастем еще на 1 млн штук яиц в год", - отметила Талалай.

Она уточнила, что Хабаровский край обеспечивает себя яйцом на 85%. Потребность составляет около 400 млн штук в год. По увеличению выпуска яйца отмечается положительная динамика.

По выпуску другой продукции животноводства в регионе ситуация складывается не так хорошо. Обеспеченность молоком и мясом сейчас на уровне 10%, потребность в мясе и мясопродуктах составляет 103 тыс. тонн в год, а в молоке и молочной продукции - 430 тыс. тонн в год. Талалай ранее сообщала, что по молоку пока отмечается снижение производственных показателей на 10%, за 10 месяцев этого года в хозяйствах всех категорий произведут оценочно 19 тыс. тонн - это 90,5% к тому же периоду прошлого года и чуть более 84% от планового показателя. Показатели по производству мяса также снижены примерно на 10%.

Объемы выпуска молока и мяса сократились в том числе из-за выбытия сельхозживотных и скота по ветеринарным показаниям. На снижение продуктивности коров повлияло и то, что на предприятиях не соблюдался рацион кормления. Сейчас власти работают над восстановлением стада и его качественных, продуктивных свойств, возобновлена племенная работа, оказывается поддержка в запуске инвестпроектов ввиде молочных ферм, мясных производств.