СМИ: Panasonic намерен создать программу для защиты автомобилей от кибератак

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Японская компания Panasonic планирует разработать программное обеспечение, которое будет использоваться для защиты от кибератак на автомобили, в управлении которыми задействован интернет. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Согласно оценке Panasonic, кибератаки злоумышленников могут приводить к ДТП и последующей гибели водителя. Для предотвращения подобных инцидентов программа компании будет проверять систему управления транспортного средства на наличие ошибок. Аналогичную задачу в круглосуточном режиме также будет выполнять специальная команда сотрудников Panasonic. При этом компания планирует осуществлять деятельность по защите автомобилей не только в Японии, но и за рубежом.

По данным Kyodo, доля транспортных средств с доступом в интернет увеличится на глобальном авторынке с нынешних 34% до 80% к 2035 году.