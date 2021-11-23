Бизнес просит Силуанова направить 100 млрд руб. на поддержку непродовольственной розницы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" попросило Минфин предусмотреть трансферты региональным бюджетам в размере 100 млрд рублей на меры поддержки для непродовольственного розничного сектора, а также для торговых и торгово-развлекательных центров. Об этом говорится в письме президента "Опоры России" Александра Калинина министру финансов РФ Антону Силуанову (есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу вас поддержать необходимость государственной поддержки <…> непродовольственной розницы через трансферты из федерального бюджета в размере 100 млрд рублей на реализацию соответствующих мероприятий в субъектах Российской Федерации", - сообщается в письме.

По мнению бизнес-объединения, в 2021 году в российских регионах как правило не оказывалась и не оказывается поддержка для данных сфер бизнеса из-за появления выпадающих доходов региональных бюджетов.

"В 2020 году субъекты РФ получали из федерального бюджета трансферты на реализацию мероприятий по поддержке бизнеса, что позволило регионам предоставить малому и среднему бизнесу востребованную поддержку, всего было выделено более 300 млрд рублей", - говорится в письме".

"Опора" со своей стороны отмечает, что предлагает мотивировать в регионах непродовольственную розницу и ТЦ, где действует режим QR-кодов, различными налоговыми и другими мерами поддержки.

Правительство РФ с ноября ввело две дополнительные меры поддержки бизнеса. Это единовременные субсидии в размере МРОТ на одного сотрудника, а также возобновление кредитования пострадавших малых и средних предприятий и социально ориентированных НКО под 3% годовых (программа ФОТ 3.0).