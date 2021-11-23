В Минэнерго Казахстана заявили об исполнении с мая 2020 года обязательств ОПЕК+ на 95%

НУР-СУЛТАН, 23 ноября. /ТАСС/. Казахстан в рамках соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в период с мая прошлого года по октябрь нынешнего исполнил свои обязательства на 95%. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства энергетики республики.

"За весь период действия соглашения с мая 2020 года по октябрь 2021 года исполнение обязательств составило 95%. Квота ОПЕК+ для Казахстана в октябре установлена в объеме 1,524 млн баррелей в сутки, в октябре было добыто 1,599 млн баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ по добыче в апреле составили 1,457 млн баррелей в сутки, или минус 15% от базового уровня в 1,709 млн баррелей в сутки в ноябре 2018 года. Согласно договоренностям ОПЕК+, республика продолжила увеличение добычи нефти в соответствии с соглашением в мае, июне, июле, августе и сентябре. Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в октябре составила 1,524 млн баррелей в сутки, в ноябре она достигла 1,540 млн, на декабрь этот показатель установлен в объеме 1,556 млн баррелей в сутки.