Исследование: мужчины в России получают тринадцатую зарплату чаще женщин

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Годовой бонус в виде тринадцатой зарплаты российские мужчины получают чаще женщин, следует из результатов опроса Исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", проведенного в период 18-22 ноября среди 1 700 россиян.

По данным исследования, мужчины получают тринадцатую зарплату чаще женщин. Кроме того, две трети представителей сильного пола считают, что заслуживают премии по итогам года без привязки к качеству и объему выполненной ими работы.

Ожидают получения тринадцатой зарплаты в текущем году 22% респондентов - почти каждый пятый. Из них на вопрос, от чего зависит выдача годовой премии сотрудникам в вашей компании, более 4% опрошенных пояснили, что от рентабельности предприятия, в 27% случаев определяющим факторов является выполнение индивидуальных планов или KPI, в 18% - влияет объем задач, а в 9% - наличие переработок. Более 40% участников опроса подчеркнули, что получают стимулирующую выплату ежегодно независимо от перечисленных причин.

Из тех, кто уверен в получении премии, более 45% участников опроса ожидают тринадцатую зарплату в размере одного оклада, 27% рассчитывают на двойной оклад, а 13% - на тройной. Лишь 4,5% респондентов не знают, какая премия им полагается.

Около 24% из всех опрошенных считают, что тринадцатая зарплата мотивирует сотрудников работать усерднее. При этом 27% респондентов уверены, что все зависит от размера премии: если выплата скромная, то она не слишком подстегнет работника к улучшению результатов своего труда. Порядка 42% участников опроса относят премию по итогам года к важным мерам для удержания в компании хороших специалистов. Лишь 7% людей, которых опросила "Зарплата.ру", называют тринадцатую зарплату "пережитком прошлого" и считают более эффективной систему ежемесячных премиальных выплат.

Более 18% респондентов признались, что планируют потратить годовую премию на оплату кредитов и ипотеки, 9% собираются раздать обычные долги, 31% участников опроса намерены отложить на отпуск, около 13% - потратят денежный бонус на автомобильные расходы, более 4% - инвестируют средства в покупку акций различных компаний.