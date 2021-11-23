Казахстан ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник Лайт"

НУР-СУЛТАН, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана ведут переговоры с Россией о возможных поставках в республику российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом во вторник сообщил журналистам министр здравоохранения республики Алексей Цой.

"Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. Мы запросили наших российских коллег о возможности поставки вакцины "Спутник Лайт", - сказал Цой, отвечая на вопрос ТАСС о поставках российской вакцины в Казахстан.

По его словам, объем возможных поставок пока не определен. "По "Спутник Лайт" мы сейчас запросили, какие объемы может выдать Россия, потому что там тоже есть потребность собственного рынка. Как мы только получим коммерческое предложение, сколько вакцины возможно поставить, мы будем [предметно] обсуждать. Нам больших объемов, наверное, на данный момент не нужно, потому что в принципе до конца года у нас достаточно вакцин для ревакцинации. А на следующий год мы поставки планируем", - пояснил министр.

Он напомнил, что Карагандинский фармацевтический комплекс произвел опытную партию "Спутник Лайт". "Мы уже там [в Караганде] опытную партию произвели, сейчас прорабатывается вопрос, в том числе и производства. Там произведена тестовая партия, чтобы технологию апробировать, ее обкатать и потом проверить непосредственно с институтом-разработчиком", - пояснил Цой. Он отметил, что испытания первой партии "Спутник Лайт" на базе фармкомплекаса прошли успешно.

Процесс вакцинации

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике стартовала иммунизация местным препаратом QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm.

В начале июня в страну поступила первая партия препарата CoronaVac производства китайской фирмы Sinovac Biotech в объеме 500 тысяч доз. 15 июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". В начале августа в республику поставили 1 млн доз препарата Vero Сell от Sinopharm. 10 ноября в республику поступила первая партия вакцины от коронавируса Comirnaty производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, которой прививают подростков старше 12 лет и беременных.