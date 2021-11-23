В АТОР считают, что туры в Мексику в связи с запуском чартеров могут подешеветь на 20-30%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Стоимость туров в Мексику благодаря запуску чартерных рейсов может снизиться на 20-30%, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Увеличение количества рейсов в Мексику традиционно благоприятно отразится на стоимости перевозки. Появление чартерных рейсов обычно ведет к удешевлению билетов на 20-30%", - сказала она.

Ломидзе отметила, что туроператоры рассматривают возможность расширения перевозки в Мексику в зимнем сезоне. При этом конкретных планов на новые рейсы пока нет, оцениваются перспективы направления. Спрос на Мексику продолжит расти, это направление может стать не менее популярным, чем Доминикана, добавила эксперт.

По ее словам, чаще всего туристы покупают путевки в Мексику на 7-10 ночей с проживанием в четырех- и пятизвездочных отелях с питанием по системе "все включено". Россияне предпочитают в Мексике пляжный отдых и приобретают экскурсии на месте.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Бангладеш, Коста-Рикой и Монголией, а также снимает ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов на Кубу, в Мексику и Катар.