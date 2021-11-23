Заксобрание Красноярского края утвердило приватизацию "Красноярскнефтепродукта"

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края во вторник утвердило в первом чтении прогнозный план приватизации краевого имущества на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, включающий в себя продажу пакета акций "Красноярскнефтепродукта", предприятия с крупнейшей сетью АЗС в регионе. Об этом на сессии краевого парламента сообщил председатель заксобрания края Алексей Додатко.

Как рассказал депутатам руководитель агентства по управлению государственным имуществом Валентин Вернер, в 2022 году предполагается продать 57,99% акций, находящихся в краевой собственности. "Существует серьезный износ основных фондов, порядка 52%, если мы говорим о нефтебазах, данный износ составляет 67%. У края, как у публичного акционера, отсутствуют возможности и правовые основания для осуществления инвестиций в АО в необходимых размерах", - сказал он, добавив, что привлечение инвестора даст возможность для дальнейшего развития компании. Ранее правительство региона сообщало, что для обновления основных фондов требуется порядка 1 млрд рублей инвестиций.

Также прогнозный план предусматривает в 2022 году продажу 100% акций АО "Птицефабрика "Бархатовская" и АО "Коркиноагропромхимия".

"Красноярскнефтепродукт" управляет в крае сетью из 172 автозаправок и владеет 10 нефтебазами, являясь крупнейшей сетью АЗС в регионе. Компания обеспечивает топливом 41 район региона, осуществляет северный завоз. Контрольный пакет акций в 57,99% принадлежит Красноярскому краю.