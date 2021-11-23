В Москве начался первый этап развития территории бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Компания AFI Development, дочерняя структура которой заключила с городом соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе", приступила к первому этапу ее редевелопмента, он предполагает разработку проекта планировки территории общей площадью 29 га. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Благодаря проекту редевелопмента "Алтуфьевского шоссе" в Северо-Восточном округе столицы появится современный городской кластер с экологичным технопарком, многофункциональным общественно-деловым комплексом, комфортной жилой и социальной инфраструктурой. Проект будет полностью завершен в 2035 году. Инвестор вложит в развитие территории свыше 45 млрд рублей. Общая площадь застройки составит более 720 тыс. кв. м", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, ранее в бывшей промзоне "Алтуфьевское шоссе" находились остановившие работу производства, складские помещения и автостоянка. Реализация проекта комплексного развития территории даст городу почти 8 тыс. рабочих мест и жилье для 5 тыс. человек. Будет построено почти 358 тыс. кв. м объектов промышленного назначения, порядка 112 тыс. кв. м объектов общественного назначения и 251 тыс. кв. м жилья. При этом 25 тыс. кв. м жилых помещений возведут по программе реновации.

В пресс-службе напомнили, что инвестор по этому проекту был определен в результате аукциона. За право реализовать проект на электронных торгах боролись 13 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Тюмени.

"Без взаимодействия с городской программой "Индустриальные кварталы", в рамках которой совместными усилиями московских властей и инвесторов на месте депрессивных территорий будут созданы современные городские кластеры, появление новых масштабных проектов в городе невозможно. AFI Development одним из первых крупных девелоперов приняла стратегическое решение участвовать в торгах на право комплексного развития промзоны "Алтуфьевское шоссе" и стала победителем. Это гарантированные перспективы работы - строительство на месте заброшенных территорий современного района, который станет одним из драйверов развития города", - добавил генеральный директор AFI Development Марк Гройсман.

Непосредственно строительство на площадке начнется в ближайшие два года.