Ozon открывает в малых городах минипункты выдачи заказов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Маркетплейс Ozon запускает для небольших городов новый формат пунктов выдачи заказов (ПВЗ) - площадью от 15 кв. м, говорится в сообщении компании.

"В небольших городах не всегда есть выбор просторных помещений, а потребность в онлайн-покупках высока в силу ограниченного выбора в офлайне. Компания запустит пилот по открытию небольших пунктов - ПВЗ Light - площадью от 15 кв. м", - отмечается в сообщении.

Стандартный формат пунктов выдачи от 20 кв. м продолжит развиваться.

Предприниматели, открывающие минипункты в рамках пилота, также будут получать процент от оборота проходящих через точку заказов - он составит от 3,5% до 4,4%. Для них сохраняется программа мотивации - финансовая поддержка, двойное вознаграждение в первые 90 дней работы, а также маркетинговое продвижение точки. Подать заявку на участие в пилоте можно до 25 декабря, добавляется в материале.

Сейчас сеть Ozon насчитывает больше 15 тыс. точек выдачи заказов по всей стране, включая пункты выдачи и постаматы, заключили в компании.

Ozon - ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 46 млн товарных наименований в 20 категориях. Ozon Rocket - логистический сервис Ozon. Ежедневно Ozon Rocket доставляет больше 1 млн посылок по всей стране.