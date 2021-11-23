Кабмин направит 1,5 млрд рублей на реконструкцию системы водоснабжения в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 1,5 млрд рублей на реконструкцию системы водоснабжения в городе Бикине в Хабаровском крае. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства.

"В ближайшие три года Хабаровский край получит более 1,5 млрд рублей на реконструкцию системы водоснабжения в городе Бикине, - говорится в сообщении. - В 2022 году в регион будет направлено 535 млн рублей, в 2023 году - 609,4 млн рублей, в 2024 году - 391 млн рублей".

Уточняется, что в городе будет проведена реконструкция систем водозабора и водоочистки, построены новые водопроводные станции и резервуары чистой воды. Протяженность сооружения составит более 34,6 км. Планируется, что реконструкция завершится в 2024 году, новые инженерные системы позволят обеспечить качественной питьевой водой более 16 тыс. человек.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Чистая вода". По проекту в 2021 году запланировано строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами. К 2024 году его целью является обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% населения страны, в городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%.