Развитие курортов Ставрополья позволит выделить 2,5 тыс. га под строительство санаториев

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Комплексное развитие Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье позволит создать порядка 2,5 тыс. га территории для строительства новых санаториев. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

"Пойдет формирование новых зон развития. Мы их планируем пять, в части возможного строительства санаториев это общая площадь порядка 2,5 тысячи гектаров. За этим мы планируем новые точки рекреации. Фактически все водные объекты, что есть на Кавминводах, по примеру озера в городе Железноводске, мы вовлечем в развитие и благоустроим, реконструируем все парки, которые есть на Кавказских Минеральных Водах", - сказал он.

Владимиров отметил, что в первоочередном порядке комплексное развитие предполагает совершенствование коммунальной инфраструктуры курортов и развитие дорожной сети. "Сегодня невозможно развитие санаторно-курортного бизнеса только потому, что мы на протяжении последних 30 лет исчерпывали ресурсы инженерных сетей жилищным строительством. Как результат - сегодня дополнительное подключение по канализации, по воде, по свету, по газу и так далее в этой территории невозможно. Первое, что мы начинаем делать - инженерную инфраструктуру", - пояснил глава региона.

Ранее правительство РФ утвердило перечень мероприятий по развитию Кавказских Минеральных Вод, на комплексное развитие городов-курортов до 2026 года планируется направить более 50 млрд рублей. В перечень мероприятий по развитию региона вошли проекты, которые послужат решению первоочередных проблем. Речь идет в том числе об улучшении состояния инженерной и коммунальной инфраструктуры, ремонте дорог, привлечении инвестиций в объекты санаторно-курортного комплекса, создании общественных пространств.