Инвестиции в курортную отрасль Ставрополья достигнут 27 млрд руб. в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в развитие санаторно-курортной отрасли Ставрополья в 2021 году достигнут 27 млрд рублей. Тенденция сохранится и в 2022 году, сообщил в интервью ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

"В 2013 году практически не было вложений в этой части. Мы в этом году планируем достичь объема инвестиций 27 млрд рублей только в санаторно-курортный бизнес. На 2022 год мы видим уже 24 млрд рублей потенциальных вложений", - сказал он.

Ранее в Минтуризма края ТАСС сообщали, что на территории городов-курортов региона Кавказских Минеральных Вод, в городах Лермонтове и Невинномысске реализуется более 40 проектов в сфере туризма. Срок реализации рассчитан до 2025 года.

"Сейчас хороший санаторий стоит 5 млрд рублей, а провести реконструкцию - 1,5 млрд рублей. Поэтому мы видим в этой сфере сейчас серьезные вложения. А после реализации программы [комплексного развития Кавказских Минеральных Вод] рассчитываем, что инвесторов станет еще больше", - отметил Владимиров.

В Кавказские Минеральные Воды входят города-курорты Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск.