В "Сколково" сообщили, что Россия стала одним из лидеров по распространенности финтехуслуг

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Уровень проникновения финтехуслуг в России превышает 80%, наша страна стала мировым лидером по использованию бесконтактных платежей, сообщил ТАСС директор центра инноваций в финансовом секторе фонда "Сколково" Павел Новиков.

"Уровень проникновения финтехуслуг в нашей стране составляет 82%, опережают нас лишь Индия и Китай. Также Россия занимает первое место в мире по использованию бесконтактных платежей. Сейчас Sk Fintech Hub состоит из 100 технологических компаний с общей выручкой более 14 млрд рублей за 2020 год, что составляет около 10% от выручки всех 3 100 резидентов "Сколково", - сообщил Новиков.

По данным резидента "Сколково" Dsight, объем венчурных инвестиций за первое полугодие 2021 года в России составил $1 млрд. Инвестиции в финтех за тот же период составили $78 млн в восьми сделках. Для сравнения мировой объем венчурных инвестиций за первое полугодие 2021 года составил $291 млрд, по данным CBInsights. На 2020 год в России насчитывалось более 400 финтех-стартапов, каждый месяц 5-6 финтехкомпаний проходят экспертизу и получают статус участника "Сколково".

По словам Новикова, есть множество определений финтеха, "тут замешаны банки, страховые компании, брокеры, биржи, регуляторы, венчурные фонды и технологические компании". При этом финтехкомпании по своей природе "дизраптят" банки, то есть они играют против банков и отъедают от них "куски", разрушают старые бизнес-модели за счет гиперавтоматизации, искусственного интеллекта (ИИ), скорости и лучшего понимания потребностей конечного пользователя.

"В России исторически сложилась уникальная среда, в которой банки-лидеры зачастую не уступают стартапам в качестве и наборе сервисов. Единственное, где стартапы безусловно лидируют - скорость вывода прорывных продуктов и технологий на рынок за счет быстрого тестирования гипотез и ультратонкого понимания потребностей клиентов", - пояснил эксперт.

Основные технологии рынка

Среди основных направлений, в которых сегодня заинтересованы российские банки, "Сколково" выделяет необанки и платежные сервисы, финансовые маркетплейсы и кошельки, встроенные финансы, управление личными финансами, решения по программам лояльности, безопасной обработке персональных данных, кибербезопасности, автоматизации банковских процессов и облачные технологии.

"Сколково" выступает в роли партнера по созданию и реализации инновационной стратегии. Это не только цифровизация, но и стратегия работы с данными, клиентами и сотрудниками, инвестициями. Мы помогаем менять культуру и процессы внутри корпорации, а затем подбирать подходящие инструменты для реализации инновационной стратегии. Иными словами, мы даем не только дизайн-проект, но вместе "строим", финансируем и отвечаем за результат", - сказал Новиков.

Так, корпорации могут при внедрении инноваций, которые, как правило, несут серьезные риски, рассчитывать на паритетное финансирование проекта: 50 на 50. В частности, к таким сферам сейчас относятся технологии с использованием искусственного интеллекта, блокчейн, технологий виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), 5G, квантовых вычислений.

По словам Новикова, есть несколько основных инструментов внедрения инноваций для корпораций, которые предлагает фонд. Можно условно разделить инструменты на тактические и стратегические. Например, конкурс, хакатон, митап, стратсессия, воркшоп - это быстрые тактические инструменты, а запуск R&D-центра, венчурной студии или корпоративного фонда - это стратегические инструменты. За последние два года фонд "Сколково" запустил более 50 программ, направленных на внедрение инноваций в корпорациях и развитие экосистемы стартапов.

Корпоративные акселераторы "Сколково"

Корпоративный акселератор, как отметили в "Сколково", один из самых популярных инструментов среди корпораций. Результат работы, чаще всего, запуск пилота со стартапом. В рамках акселератора проводится работа по сбору запросов, так называемый "цифровой чекап", и составляется карта потребностей компании, на которую в дальнейшем ищутся решения - технологические компании, которые смогут решить бизнес-задачи.

Так, "Сколково" и Россельхозбанк запустили программу по отбору проектов на стыке финтеха и агротеха. В ней участвовали 350 компаний, из них 10 финалистов 6 компаний успешно реализовали пилоты и теперь масштабируют свои проекты с РСХБ. Например, "Агросервис" усовершенствовал процесс покупки сельхозживотных в цифровом формате, а команда "Тензор Филдс" реализовала на платформе "Свое Фермерство" инновационный сервис "Прогноз урожая".

В сотрудничестве с "Совкомбанком" "Сколково" запустил два проекта - "Цифровой чекап" и хакатон по поиску высококвалифицированных сотрудников: системных аналитиков и Java- разработчиков. А в партнерстве с БКС провел исследование рынка по поиску запросов на новые банковские сервисы от малого и среднего бизнеса. Так, все хотят знать: чего хочет клиент? Какой продукт выпускать? С какими параметрами? На все эти вопросы отвечает внутренняя продуктовая фабрика, основой которой является исследование рынка.

"Только что мы завершили отбор инновационных проектов в корпоративный акселератор ВТБ. Из 677 заявок 22 компании вышли в финал и уже готовят пилоты по ряду направлений: цифровые клиентские пути, сервисы для обслуживания клиентов, небанковские сервисы для В2С-клиентов, автоматизация внутренних процессов, решения в области кибербезопасности, цифровые решения для розничного бизнеса, сервисы по работе с просроченной задолженностью", - отметил Новиков.

Новые финансовые инструменты

Сейчас большинство крупных корпораций, в том числе банки, как сообщил Новиков, формируют цифровые стратегии. И в них отдельно выделяется тема работы с большими данными. Для принятия верных решений на основе больших массивов данных нужны специалисты, новые подходы и решения. Например, совместно с ВТБ "Сколково" запустил инициативу Data Fusion, которая представляет собой соревнование лучших команд и конференцию специалистов в этой области.

"По нашим данным, в России всего 50 тысяч разного уровня дата-аналитиков. Примерно 10 тыс. из них мы можем отнести к дата-сайентистам, которые занимаются не просто системным анализом, а используют продвинутые методы и алгоритмы машинного обучения для анализа данных. Из этих 10 тыс. специалистов мы отобрали для участия в Data Fusion около тысячи. И лучшими были признаны всего шесть решений", - сообщил представитель фонда.

Среди победителей, например, модели, наиболее эффективно предсказывающие бренды и категории товаров. И модели-заготовки для последующего применения в банке в качестве рекомендательных, скоринговых систем для оптимизации работы с пользователем и обогащения цифрового следа пользователя.

В дальнейшем, по словам Новикова, "Сколково" планирует вывести на рынок несколько новых сервисов. В частности, это исследование рынков, трендов, технологий в широком смысле. По итогам такого исследования, например, компания сможет принять обоснованное решение о поглощении того или иного бизнеса. Фонд может выполнить подбор компаний-кандидатов для слияние или поглощение компаний (M&A) и провести инвестиционную и технологическую экспертизу, кратно снизив риск инвестора в инновации.

"Сколково" уже реализует проект по запуску венчурной студии для одного из крупнейших банков страны. В России сейчас ведут деятельность десять венчурных студий на разных этапах развития. Модель сложная, требует от инвестора значительного ресурса и погружения в деятельность портфельных компаний. Команда "Сколково" может значительно упростить жизнь и стартапу и инвестору, взяв часть задач на себя. Наша цель - стать лидером среди операторов венчурных студий, по аналогии с рынком корпоративных акселераторов", - заключил Новиков.